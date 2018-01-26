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Ціни на бензин та дизпаливо знову зросли

Омелян Шевчук

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Із 24 по 25 січня 2018 року роздрібні ціни на бензини та дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій зросли на 10-96 копійок за літр. Про це повідомляє enkorr.

 

Так, мережа АЗС KLO підняла ціни на всі види пального на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 29,49 грн/л, А-95 – до 30,49 грн/л, а дизпаливо – до 28,69 грн/л.

На заправках “Укргаздія” всі типи палива виросли в ціні на 50 коп./л: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 28,50 грн/л, а дизпаливо – до 26,50 грн/л.

На станціях мережі “Кворум” ціни на бензин А-92 та А-95 зросли на 65 коп./л – до 29,10 грн/л і 29,95 грн/л, відповідно. Дизпаливо подорожчало на 5 коп./л – до 27,50 грн/л.

Мережі Маршал, “Татнефть-Україна”, “Автопорт” і Джаз-Масло підняли ціни на окремі види палива на 10-96 коп./л.

25 січня середня вартість бензинів А-92 та А-95 збільшилася на 1 і 2 коп./л відповідно – до 29,43 грн/л і 30,19 грн/л. А-95 + подорожчав на 2 коп./л – до 31,32 грн/л, а ДТ додав 3 коп./л (28,00 грн/л).

Нагадаємо, з 23 по 24 січня роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій зросли на 20 коп./л – 1 грн/л.

Українська правда

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