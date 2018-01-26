Розпочати зведення Меморіалу Небесної Сотні обіцяють до весни

Депутати Львівської міської ради прийняли дві ухвали у сфері містобудування, які стосуються майбутнього спорудження Меморіалу Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, було прийнято рішення «Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. М. Кривоноса, вул. Опришківською, залізничною колією, вул. Б. Хмельницького, вул. Пильникарською, вул. Ужгородською, вул. Замковою, вул. Пішою, вул. Насипною, вул. Підвальною, вул. В. Винниченка» та рішення «Про затвердження ЛКП «Зелений Львів» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок для збереження та використання парку «На валах».

«Мова йде про розташування Меморіалу Небесної Сотні і про можливі сценарії розвитку канатної дороги для проведення інвестиційного конкурсу у майбутньому. На цій ділянці нового будівництва не передбачається. До весни по Меморіалу Небесної Сотні плануємо вже розпочати роботи», – зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський.