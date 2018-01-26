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«Проект Івасюк» повертається на сцену Львівської опери

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Після чотирьохрічної паузи легендарний «Проект Івасюк» повертається на сцену Львівської опери. Улюблені всіма пісні видатного українського композитора лунатимуть 8 березня протягом двох концертів о 17.00 та о 19.00 год. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Львівські музиканти вже розпочали підготовку до музичного вечора в Опері. Будуть виступати гурти «Курбаси», Тарас Чубай, «Пікардійська Терція», Брія Блессінг та гурт «Шоколад».

«В першу чергу – це любов та пошана до людини та артиста, який змінив та продовжує змінювати самосвідомість цілого народу. Навіть не можу сказати, що наша мета – в тому, щоб запропонувати щось нове. Ми лише хочемо вкладати нашу душу в його пісні, так, як і він колись її вклав. І таким чином якось віддячити йому за все», – Брія Блессінг, співачка та музикант про «Проект Івасюк».

Перші концерти не випадково плануються у Львові, адже саме тут розпочався новий етап в житті композитора. У Львові Івасюк написав понад сімдесят пісень, романсів та балад. Самі львів’яни з особливою шаною відносяться до творчості геніального композитора. Бо ж в піснях Івасюка – глибокий зміст, а ще – геніальний урок для кожного з нас про те, як потрібно любити та оберігати свій народ та свою культуру.  Не почути цього в творах композитора –  неможливо, бо творив він з особливою пристрастю. Сам Володимир говорив: «Кожним твором починай новий етап, якісно вищий у своїй роботі.  Виражай себе врешті-решт на повну силу, адже людські серця завоюєш тільки оригінальним твором із вагомим змістом і яскравою формою».

 

«Після концертів у Львові плануємо вирушити у тур містами України. Потреба справжньої та неповторної української пісні відчувається не лише серед старшого покоління, але й серед міленіалів. На щастя, сьогодні, свідомість так званого «покоління гаджетів» формується з любові до свого, до українського. І хто ж, як не Івасюк, може бути чи не найкращим прикладом уособлення свідомого українця», – автор ідеї та організатор концерту Андрій Сидор.

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