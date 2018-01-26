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ООН прогнозує, що до 2050 року українців поменшає до 36 мільйонів

Дарина Смеречанська

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До 2050 року населення України скоротиться з 44,22 мільйнів людей  до 36,42 мільйонів. Про це йдеться у прогнозі Організації Об’єднаних Націй, передає Громадське.

 

У звіті зазначають, що протягом наступних десятиліть населення Східної Європи різко скоротиться:

«Що ще гірше, більшість країн відмовляються розглядати рішення, щоб уповільнити демографічну катастрофу».

У топ-10 країн, яким найбільше загрожує скорочення населення, увійшли Болгарія, Латвія, Молдова, Україна, Хорватія, Литва, Румунія, Сербія, Польща, Угорщина. За оцінками, їх населення скоротиться на 15% і більше до 2050 року.

Так, очікується, що населення України до 2100 року скоротиться до 28 млн 186 тисяч людей.

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