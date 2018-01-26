Нацбанк чекає від МВФ до 2 мільярдів доларів у 2018 році

Національний банк у 2018 році очікує надходження від Міжнародного валютного фонду фінансування на суму до 2 мільярдів доларів. Про це повідомляється в прес-релізі Нацбанку.

Крім того, Нацбанк розраховує на отримання урядом кредитів від ЄС і Світового банку.

“Все це дозволить збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд доларів (або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року”, – зазначено в повідомленні.

За даними НБУ, основним ризиком для реалізації зазначеного сценарію є відсутність прогресу в проведені структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ.

Також, Нацбанк попереджає, що дострокове припинення програми з МВФ може загрожувати погіршенням умов доступу на міжнародні фінансові ринки, що в свою чергу може привести до посилення девальваційних та інфляційних очікувань, а також до зростання ймовірності проблем з обслуговуванням зовнішніх державних зобов’язань в найближчі роки.

“У 2018-2020 роки уряд і НБУ повинні заплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд доларів. Тому, на думку НБУ, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливим є продовження співпраці з МВФ в рамках на тільки поточної, а й нової програми”, – відзначено в повідомленні.

Нацбанку при цьому вказує, що у 2019 і 2020 роках очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу і скорочення міжнародних резервів через пікові виплати за зовнішнім державним боргом.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об’ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році – після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму “стенд-бай” на “механізм розширеного фінансування” в зв’язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

Нагадаємо, 25 січня Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

Економічна правда