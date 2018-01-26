Мешканців Львівщини запрошують взяти участь у конкурсі «Підтримай Вікімандри українською»

Із 1 по 28 лютого триватиме конкурс «Підтримай Вікімандри українською», мета якого – наповнення інформацією вільного ілюстрованого онлайн-путівника довідковою інформацією про подорожі українською та іншими мовами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вікімандри – один з проектів фонду Вікімедіа, найвідомішим проектом якого є всесвітньо відома вільна енциклопедія Вікіпедія.

У конкурсі можуть взяти участь усі охочі. Завдання конкурсантів – створювати нові та покращувати статті у Вікімандрах українською мовою, а також створювати нові статті про Україну у Вікімандрах іноземними мовами. Учасники мають бути зареєстрованими у Вікіпроектах.

Призовий фонд конкурсу становить 16 тисяч гривень. Головний приз – туристична поїздка в межах України, 2-10 місця у загальному заліку – сертифікати в онлайн-магазинах на туристичне, велосипедне приладдя тощо.

Проведення конкурсу «Підтримай Вікімандри українською» дасть можливість поділитися своїми враженнями з мандрівниками та підготуватися до нових мандрівок, а головне – створити якісний контент про куточки України й одночасно доповнити вільний путівник українською мовою.

Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися тут.

Прикладиоформлення статей.

Перед написанням статті необхідно ознайомитись з матеріалами.

З пропозиціями щодо співпраці та запитаннями звертатися до організаційного комітету конкурсу : wmua-staff@wikimedia.org.ua