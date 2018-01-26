Львівські «Кажани» запрошують на волейбольні матчі з «Локомотивом»

Уже 26-27 січня у Львівському палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) відбудуться матчі дев’ятого туру чемпіонату України Суперліги з волейболу. Про це Львііському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» зіграє домашні ігри з харківським ВК «Локомотив».

26 січня матч стартує о 19.00;

27 січня гра розпочнеться о 12.00.

Додамо, що 17 лютого у Черкасах львівські волейболісти позмагаються за звання володаря Кубка України з волейболу також із харківським «Локомотивом».