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Львівські «Кажани» запрошують на волейбольні матчі з «Локомотивом»

Омелян Шевчук

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Уже 26-27 січня у Львівському палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) відбудуться матчі дев’ятого туру чемпіонату України Суперліги з волейболу. Про це Львііському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» зіграє домашні ігри з харківським ВК «Локомотив».

26 січня матч стартує о 19.00;

27 січня гра розпочнеться о 12.00.

Додамо, що 17 лютого у Черкасах львівські волейболісти позмагаються за звання володаря Кубка України з волейболу також із харківським «Локомотивом».

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