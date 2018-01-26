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Із держбюджету просять виділити 214 млн для ліквідації наслідків провалля біля Стебника

Дарина Смеречанська

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В межах проведення першочергових заходів із ліквідації небезпечних наслідків обвалу біля Стебника скерували звернення до  Прем’єр- міністра України про виділення коштів у сумі 214,2 млн грн з резервного фонду державного бюджету для перенесення об’єктів інфраструктури за межі гірничого відводу ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Фахівці відповідних служб провели геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи для здійснення моніторингових досліджень, в тому числі вздовж автомобільної дороги Східниця-Пісочне в межах гірничого відводу, а також надали відповідні рекомендації щодо стану та можливості експлуатації цієї дороги.

«В результаті досліджень ми змогли розробити проектно-кошторисну документацію на перенесення автомобільної дороги, лінії електропередач та водогону», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Руслан Гречаник.

Окрім того, встановлено систему для відслідковування в режимі реального часі ймовірних підземних обвалів на території рудника №1 і №2, яка складається з двох нахиломірних станцій.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Після цього неподалік Трускавця відбувся обвал карстової породи глибиною 30 метрів. Через зсув ґрунту повалилися лінії електропередач, а на дорозі, поруч із якою стався обвал, почали з’являтися тріщини.

Додамо, що у обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада біля Трускавця утворилося нове карстове провалля.

 

 

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