«Човники» відмінили завтрашнє блокування пунктів пропуску на Львівщині

Організатори акцій протесту на кордоні відмовились від наміру блокувати протягом усього дня у суботу, 27 січня, усі прикордонні переходи на Львівщині, про що вони попереджали раніше. Втім, остаточно від такої форми протесту вони не відмовились. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як заявив 26 січня один з організаторів перекриття руху Володимир Васьків, учасники протестів вирішили перенести свою акцію та частково поступитись вимогами.

«Раніше ми виступали за повне скасування усіх митних нововведень, зараз же ми порадились і вирішили, що нас влаштує, якщо депутати проголосують за скасування норми про «24 години». Тому ми вирішили завтра не робити акцію, щоб не створювати незручності для людей на кордоні. Акцію проведемо ближче до засідання Верховної Ради, яке має відбутись 6 лютого, щоб депутати не забули про наші вимоги. Попередньо акцію плануємо на наступну суботу, 3 лютого», – пояснив Володимир Васьків.

Також 26 січня учасники блокування доріг до прикордонних пунктів зустрілись у Львові з народним депутатом Андрієм Антонищаком, який зареєстрував законопроект, яким пропонує скасувати норму про «24 години».

Народний депутат від БПП Андрій Антонищак наголосив, що не має впливу на протестувальників, та сказав, що лише обговорив з ними важливість скасування норми про 24 години.

«Хочу наголосити, що я – народний депутат України і не можу забороняти людям протестувати чи, навпаки, схиляти їх до цього. Це їхнє волевиявлення, на яке вони мають право, – сказав Андрій Антонищак.– Зустрівшись з ними, я ще раз пересвідчився, що це звичайні люди, які погоджуються на норму про «72 години», вони навіть готові збільшити її до 120 годин (ред, – тобто возити товари безмитно не частіше, ніж раз на 5 діб), якщо буде скасована норма про «24 години». Наразі я не знаю, чи підтримають депутати [Верховної Ради] мою правку, але намагатимусь донести їм її важливість».

Як повідомлялося раніше, у цю суботу, 27 січня, активісти планували блокування доріг, що ведуть до пунктів пропуску через державний кордон України на Львівщині: «Шегині-Медика», «Краковець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне».