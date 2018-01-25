Жителів Львівщини запрошують на роботу в поліцію охорони

Управління поліції охорони у Львівській області запрошує мешканців Львова та області на роботу, передає Львівський портал.
Вакантними є такі посади:
- Поліцейських;
- поліцейських-водіїв;
- цивільних охоронників об’єктів всіх форм власності та кредитно-фінансових установ;
- чергових пульта пункту централізованого спостереження;
- водіїв автотранспортних засобів груп реагування;
- електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації.
Вимоги до кандидатів: освіта не нижче повної загальної середньої, фізичне здоров’я, позитивне проходження професійно-психологічного відбору.
Звертатись за адресою: Львів, вул. Липинського, 44, Управління поліції охорони у Львівській області, відділ кадрового забезпечення.
Довідкова інформація за телефонами – (032) 252-33-07, (067) 320-15-92.
Соломія Григор'єва