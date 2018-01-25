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Жителів Львівщини запрошують на роботу в поліцію охорони

Соломія Григор'єва

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Управління поліції охорони у Львівській області запрошує мешканців Львова та області на роботу, передає Львівський портал.

 

Вакантними є такі посади:

  • Поліцейських;
  • поліцейських-водіїв;
  • цивільних охоронників об’єктів всіх форм власності та кредитно-фінансових установ;
  • чергових пульта пункту централізованого спостереження;
  • водіїв автотранспортних засобів груп реагування;
  • електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації.

Вимоги до кандидатів: освіта не нижче повної загальної середньої, фізичне здоров’я, позитивне проходження професійно-психологічного відбору.

Звертатись за адресою: Львів, вул. Липинського, 44, Управління поліції охорони у Львівській області, відділ кадрового забезпечення.

Довідкова інформація за телефонами – (032) 252-33-07, (067) 320-15-92.

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