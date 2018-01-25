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У Парижі виявили глобуси з «неукраїнським» Кримом

Омелян Шевчук

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У паризькій книгарні в продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму. Про це повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

 

«Нещодавно, в одній з книгарень Парижа, наш співробітник помітив глобус, на якому було некоректно позначено АР Крим, що дало привід інтерпретувати це як територію, що начебто не належить Україні», – йдеться у повідомленні.

Посольство звернулося до книгарні з вимогою вжити усіх можливих заходів для недопущення подальшого розповсюдження, в тій чи іншій формі, недостовірної інформації.

«У відповідь на звернення Посольства, керівництво книгарні повідомило, що зазначені глобуси будуть негайно вилучені з продажу», – йдеться у заяві.

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