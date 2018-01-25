Співачка Руслана стала жертвою хуліганів в «Інтерсіті+»

Переможниця Євробачення-2004, українська співачка Руслана стала жертвою хуліганів, їдучи в «Інтерсіті+» з Києва до Львова. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно в потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на очах. На щастя ніхто не постраждав, камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на ходу на зовні. На вулиці зима, а нам ще 4 години іхати(((

P.S. всіх пересадили в інший вагон», – повідомила співачка.

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Фото та відео: Facebook-сторінки Руслани та Ореста Вачкова