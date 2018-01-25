Сакварелідзе вручили обвинувачення за «прорив кордону»

Львівська прокуратура вручила обвинувальний акт соратнику лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі Давіду Сакварелідзе у справі щодо перетину держкордону на ПП «Шегині». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обвинувальний акт Сакварелідзе отримав 25 січня за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст.342, ч.1 ст. 343 ККУ.

В документі повідомляється, що він «звинувачується у групових діях, що призвели до суттєвого порушення роботи установи, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усунення перешкод за попередньою змовою осіб!.

Також йому інкримінують опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, а також у вплив на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків.

Сам Сакварелідзе це прокоментував так:

«Вручення обвинувачення у Львові. Справа «Совісті».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе щодо перетину кордону на ПП «Шегині».

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожував з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині». Проте делегація із Саакашвілі застрягла на українській стороні, а пункт пропуску буцімто замінували. Після цього Саакашвілі таки прорвався в Україну.

Після цього, Держприкордонслужба закликала Саакашвілі і Ко повернутися на ПП «Шегині», бо порушникам кордону загрожує до 15 років тюрми. Водночас побратими Саакашвілі переконують, що не проривали кордон, а рятувалися від замінування.

Як відомо, 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Лідера «Руху нових сил» підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації й укритті їх злочинної діяльності, йому оголосили підозру. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика, вони почали споруджувати поруч барикади. Поліція застосовувала сльозогінний газ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив відео, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Українська правда