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У Мостиському районі чоловік загинув через куріння у ліжку

Юлія Шпак

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У Мостиському районі в приватному житловому будинку згорів чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 24 січня о 12:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Буців Мостиського району. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку. До місця виклику негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення 26-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Мостиська. Вогнеборці оперативно прибули до місця виклику та приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі.

Через сильне задимлення, рятувальникам довелось працювати у спеціальних ізолюючих апаратах – засобах захисту органів дихання. Під час проведення розвідки пожежі, на коридорі будинку виявлено тіло чоловіка. Як, зясувалось, 45-річний загиблий чоловік – брат власниці будинку. О 12:44 пожежу вдалось локалізувати, та о 13:03 повністю ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1одиницю спецтехніки.

Попередня імовірна версія виникнення пожежі – необережність загиблого під час куріння в ліжку.

Фото: ДСНС

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