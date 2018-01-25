Мешканцям Львівщини вкотре нагадують про небезпеку отруєння чадним газом

Від початку 2018 року в області зафіксували 12 випадків отруєння чадним газом внаслідок чого постраждало 30 осіб, з них – 16 дітей. На жаль, в області зареєстрували один випадок смертельного отруєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Основними причинами утворення чадного газу (СО – продукту неповного згоряння природного газу) можуть бути:
– несправність газових приладів (забрудненість пальників-конфорок плит, розгерметизованість камер згоряння газових котлів);
– порушення щільності кладки, штукатурки (тріщини) газифікованих печей і димоходів;
– недостатність припливного повітря в кухні (для повного згорання 1 м3 природного газу необхідно 10 м3 свіжого повітря);
– недостатність тяги в камерах згорання котлів, створюваної димарями (недостатня висота, засміченість, розташування оголовків димарів у зонах вітрового підпору);
– робота вентиляторів відпливних зонтів над газовими плитами.
Правилами користування газовим обладнанням суворо забороняється:
– проводити самочинну газифікацію будинку (квартири), перестановку, заміну і ремонт газового обладнання;
– проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади без узгодження з підприємством газового господарства;
– вносити зміни в конструкцію газових приладів. Змінювати димові і вентиляційні системи. Заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишені” і люки, призначені для чистки димоходів;
– відмикати автоматику безпеки і регулювання. Користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури;
– користуватися газом при засміченні димоходів і вентиляційних каналів, відсутності їх щільності, несправності;
– користуватися газовими приладами при перекритих кватирках (фрамугах), жалюзійних решітках, щілинах під дверима ванних кімнат і кухонь, відсутності тяги в димоходах і вентиляційних каналах;
– залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на безперервну роботу і обладнаних для цього відповідною автоматикою;
– допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, та осіб, що не контролюють свої дії;
– прив’язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопроводи;
– користуватись газовими плитами для опалювання приміщень;
– користуватись приміщеннями, де встановлені газові прилади для сну і відпочинку;
– застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу.
Якщо відчутний запах газу в приміщенні, необхідно:
– припинити користуватися газовими приладами;
– перекрити крани до приладів і на приладах;
– відчинити вікно і двері, провітрити приміщення;
– не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати освітлення і електроприлади, не користуватись електродзвінками;
– викликати аварійну службу газу за телефоном 104.
Вероніка Рой