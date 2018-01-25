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Мешканцям Львівщини вкотре нагадують про небезпеку отруєння чадним газом

Вероніка Рой

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Від початку 2018 року в області зафіксували 12 випадків отруєння чадним газом внаслідок чого постраждало 30 осіб, з них  – 16 дітей. На жаль, в області зареєстрували один випадок смертельного отруєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Основними причинами утворення чадного газу (СО – продукту неповного згоряння природного газу) можуть бути:

– несправність газових приладів (забрудненість пальників-конфорок плит, розгерметизованість камер згоряння газових котлів);

– порушення щільності кладки, штукатурки (тріщини) газифікованих печей і димоходів;

– недостатність припливного повітря в кухні (для повного згорання 1 м3 природного газу необхідно 10 м3 свіжого повітря);

– недостатність тяги в камерах згорання котлів, створюваної димарями (недостатня висота, засміченість, розташування оголовків димарів у зонах вітрового підпору);

– робота вентиляторів відпливних зонтів над газовими плитами.

Правилами користування газовим обладнанням суворо забороняється:

– проводити самочинну газифікацію будинку (квартири), перестановку, заміну і ремонт газового обладнання;

– проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади без узгодження з підприємством газового господарства;

– вносити зміни в конструкцію газових приладів. Змінювати димові і вентиляційні системи. Заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишені” і люки, призначені для чистки димоходів;

– відмикати автоматику безпеки і регулювання. Користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури;

– користуватися газом при засміченні димоходів і вентиляційних каналів, відсутності їх щільності, несправності;

– користуватися газовими приладами при перекритих кватирках (фрамугах), жалюзійних решітках, щілинах під дверима ванних кімнат і кухонь, відсутності тяги в димоходах і вентиляційних каналах;

– залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на безперервну роботу і обладнаних для цього відповідною автоматикою;

– допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку,  та осіб, що не контролюють свої дії;

– прив’язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопроводи;

– користуватись газовими плитами для опалювання приміщень;

– користуватись приміщеннями, де встановлені газові прилади для сну і відпочинку;

– застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу.

Якщо відчутний запах газу в приміщенні, необхідно:

– припинити користуватися газовими приладами;

– перекрити крани до приладів і на приладах;

– відчинити вікно і двері, провітрити приміщення;

– не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати освітлення і електроприлади, не користуватись електродзвінками;

– викликати аварійну службу газу за телефоном 104.

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