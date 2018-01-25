Малозабезпечені та переселенці на Львівщині реалізують свої бізнес-плани

Семеро малозабезпечених сімей та переселенців на Львівщині реалізують свої бізнес-плани. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За результатами роботи комісії з реалізації пілотного проекту «Рука допомоги» із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, прийняли рішення щодо надання фінансової допомоги на організацію підприємницької діяльності сімом переселенцям та членам малозабезпечених сімей, які мешкають на Львівщині.

Учасники проекту із Дрогобича, Львова, Бродівського, Городоцького та Сколівського районів Львівщини вже найближчим часом реалізують свої бізнес ідеї у сфері краси, громадського харчування, туризмі, аграрному секторі, пасажирських перевезеннях та деревообробному виробництві.