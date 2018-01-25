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«Львівський бронетанковий завод» та «ЛОРТА» звільнили від податків

Омелян Шевчук

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Два підприємства військово-промислового комплексу звільнено від сплати земельного податку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про звільнення у 2018 році від сплати земельного податку підприємств військово-промислового комплексу, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави». Відповідно до прийнятої ухвали від сплати земельного податку у частині платежів за земельні ділянки, які використовуються за цільовим призначенням (не здаються в оренду) звільнено ДП «Львівський бронетанковий завод» та ДП «Львівський державний завод «ЛОРТА».

Як відомо, державне підприємство «Львівський бронетанковий завод» є одним з провідних бронетанкових підприємств України, основним видом діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів. Задекларована державним підприємством загальна річна сума земельного податку становить 5 508 712,57 грн. (без урахування коефіцієнту індексації).

Державне підприємство «Львівський державний завод «ЛОРТА» з 2014 року освоїло виробництво продукції для потреб збройних сил України. Підприємство є виконавцем і співвиконавцем державних оборонних замовлень.

За даними підприємства у 2018 році прогнозований розмір земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для основної діяльності підприємства –

4 240 673,29 грн. (без урахування коефіцієнту індексації).

Відповідно до ст. 284.2 Податкового кодексу України у разі надання платнику права на пільгу в поточному бюджетному році, він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

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