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Львів’ян запрошують взяти участь у безкоштовному курсі тренінгів «Вчимося бізнесу»

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Усіх охочих започаткувати власну справу запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Тренінги відбуватимуться з 19 лютого до 2 березня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Перелік тем тренінгів:

  • Логістика започаткування підприємницької діяльності.
  • Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
  • Дослідження та аналіз ринку.
  • Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
  • Основи маркетингу.
  • Система оподаткування та звітність.
  • Фінансове планування.
  • Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
  • Менеджмент.
  • Бізнес-план: структура та основні розділи.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізований за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.

Час проведення тренінгів щодня протягом 10-ти днів з 10:00 до 13:00год.

Місце проведення: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ літератури іноземними мовами (м. Львів, вул.Мулярська 2А, поверх 3, велика зала).

Реєстрація на тренінги тут. Реєстрація триває до 02 лютого 2018 року. Кількість місць обмежена!

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