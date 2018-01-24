Як уникнути переохолодження: поради мешканцям Львівщини

На Львівщині спостерігається значне зниження температури, місцями 11-17° морозу вночі та до 4° морозу вдень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«За такої погоди традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням, – Щоб уникнути цього слід обмежити перебування на вулиці та пересування поза межами населених пунктів, відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів», – розповів в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Олександр Харчук .
Для того, щоб вберегтись від переохолодження департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації рекомендує громадянам дотримуватись й інших правил поведінки:
– обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;
– за можливості відмовитися від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності – користуватися громадським транспортом;
– виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);
– відмовитися на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;
– під час перебування на морозі інтенсивно рухатись і постійно стежити за станом свого здоров’я.
При симптомах переохолодження:
- легкого ступеня (озноб, м’язове тремтіння, загальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри) – одягніть на постраждалого теплий одяг та взуття, напоїть гарячим чаєм або кавою, змусьте виконувати інтенсивні фізичні вправи;
- середнього ступеня (синюшність губ і шкіри, ослаблення дихання, біль, рідкий пульс, сонливість, неспроможність самостійного пересування) – розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим душем або помістіть у ванну. Температуру води підвищуйте поступово від тридцяти до сорока-сорока двох градусів за Цельсієм, зробіть масаж усього тіла, тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, поступово зігрійте грілками без різкого перепаду температур, викличте лікаря.
Юлія Шпак