Як уникнути переохолодження: поради мешканцям Львівщини

На Львівщині спостерігається значне зниження температури, місцями 11-17° морозу вночі та до 4° морозу вдень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«За такої погоди традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням, – Щоб уникнути цього слід обмежити перебування на вулиці та пересування поза межами населених пунктів, відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів», – розповів в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Олександр Харчук .

Для того, щоб вберегтись від переохолодження департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації рекомендує громадянам дотримуватись й інших правил поведінки:

– обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

– за можливості відмовитися від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності – користуватися громадським транспортом;

– виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);

– відмовитися на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

– під час перебування на морозі інтенсивно рухатись і постійно стежити за станом свого здоров’я.

При симптомах переохолодження: