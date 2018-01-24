У Синютки відкидають звинувачення щодо використання адмінресурсу у зовнішній рекламі

На території Львівської області з’явилися біг-борди з логотипом Львівської ОДА та Львівської обласної ради, у яких зокрема показано, що у 2017 році відремонтували 600 км автодоріг, та те, що Львівщина – лідер у будівництві доріг. Особливу цікавість викликало те, що дизайн та кольористика борда дуже нагадує дизайн та партійні кольори партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Відповідні фото зовнішньої реклами у Бродах Львівської області оприлюднив юрист Дмитро Фігун.

«Друзі, прошу допомогти юному юристу з проблемою. Справа в тому, що цей білборд стоїть біля мого будинку і вже 5 день не дає спокою. Червоним маркером виділено підпис ЛОДА і ЛОР (орган держ. влади і орган МС). Підозріла схожість в дизайні малюнку на білборді і емблеми БПП ставить мене у незручне становище, коли я змушений задуматись: чи не є це використанням адміністративного ресурсу з метою передвиборчого піару правлячої партії?І якщо так, то чи можна та як притягнути до відповідальності винних?», – написав Дмитро Фігун.

Своєю чергою депутат Львівської міської ради Любомир Босаневич на своїй сторінці у Facebook уточнив: «Такі білборди по всій Україні… Але міняють область і цифри в кілометражах».

Водночас т.в.о.директора депаратаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк у розмові з кореспондентом Львівського порталу порадила не шукати підтекстів у кольоровій гамі.

«Борди розроблено на замовлення Львівської ОДА як соціальну рекламу. Дизайнеру ми подали дані, він на свій розсуд розробив макет, який ми опісля затвердили. Для нас важливо, аби мешканці Львівщини знали про результати та досягнення в області. Тому ця соціальна реклама покликана на донесення здобутків Львівщини. Борди виготовлені у червоно-чорній гамі, переконані, що кольори більш, аніж патріотичні. Те, що комусь вбачається в цьому політична реклама, то справді дуже шкода. Зверніть увагу на те, що на Львівщині виготовлено 600 км доріг», – наголосила посадовиця.

Також Ольга Березюк уточнила, що загалом в області розміщено 20 соціальних бордів.

«Загальний кошторис зможемо озвучити, коли в комплексі завершимо інформаційну кампанію», – наголосила вона.

Своєю чергою у розмові з кореспондентом Львівського порталу експерт з зовнішньої реклами Христина Іжик розтлумачила, що навіть при бажанні довести, що це – асоціативна реклама, практично неможливо.

«Перш за все вони можуть написати, що це – соціальна реклама, думаю що так і є. В таких випадках ніхто нічого не платить, а оператор розміщає таку рекламу безкоштовно. По друге – довести, що це асоціативна реклама (проте саме така вона і є, повірте мені, як спеціалісту) дуже складно. Тому що вам одразу відпишуть, що БПП має нахил риски 45градусів, а тут 40. Так що юридично це цілком інший макет.

Окрім того, нагадаю, що схожу символіку має БПП і «Батьківщина». Так що тут вам скажуть – а як ви доведете, що це взагалі адмінресурс і т.д.?

Справа в тому що це називається асоціативний маркетинг, і саме таку мету він і переслідує. У нас дуже багато такої реклами, і всі світові бренди теж «бавляться» в таке. Довести це вкрай складно», – підкреслює Христина Іжик.