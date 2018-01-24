У Львові пройде Міжнародний фестиваль культури та мистецтв «МІСТО ЛЕВА 2018»

У Палаці Культури імені Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1) 16 – 18 березня відбудеться Міжнародний фестиваль-конкурс культури та мистецтв «МІСТО ЛЕВА 2018». Усіх охочих організатори запрошують зголошуватись для участі у фестивалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Анкети на участь у конкурсі за жанрами приймаються на електронну адресу: fest_konkurs@ukr.net

Змагання відбуватимуться в таких категоріях:

Вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – естрадний вокал, народний вокал, академічний вокал, джазовий вокал.

Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми): жанр – танці народів світу, класична хореографія, сучасна хореографія, народна стилізація, бальна хореографія та інші.

Оригінальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – цирк, художнє читання, естрадні мініатюри, театри мод та модельні агенства, інструментальна музика.

Засновник та організатор фестивалів-конкурсів: ВГО «Європейська фестивальна-концертна молодіжна ліга» та Продюсерський Центр Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігора Нетлюха «DS SOUND».

Сайт та розклад фестивалів-конкурсів 2018 року: http://www.fest-konkurs-igora-netlyuha.com/

Положення та анкета учасників знаходиться на сторінці фестивалю-конкурсу: http://www.fest-konkurs-igora-netlyuha.com/news/mizhnarodnij-festival-konkurs-kulturi-ta-mistetstv-misto-leva-2018/