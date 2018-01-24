У Львові презентували мультфільм про сортування сміття

З 1 січня 2018 року в Україні встановили заборону на захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Окрім того, українців зобов’язують сортувати сміття, адже це передбачено Законом України «Про відходи». Щоб нагадати мешканцям Львівщини про необхідність сортування сміття, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації презентував мультфільм «Сортуй». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У анімаційному фільмі наголошують про шкоду, яку завдають довкіллю неперероблені пластикові пляшки та про необхідність сортування відходів.

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Зазначимо, 1 серпня Львівська облдержадміністрація відновила систему сортування твердих побутових відходів у місті Львові.