ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові презентували мультфільм про сортування сміття

Вероніка Рой

|

З 1 січня 2018 року в Україні встановили заборону на захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Окрім того, українців зобов’язують сортувати сміття, адже це передбачено Законом України «Про відходи». Щоб нагадати мешканцям Львівщини про необхідність сортування сміття, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації презентував мультфільм «Сортуй». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У анімаційному фільмі наголошують про шкоду, яку завдають довкіллю  неперероблені пластикові пляшки та про необхідність сортування відходів.

Зазначимо, 1 серпня Львівська облдержадміністрація відновила систему сортування твердих побутових відходів у місті Львові.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...