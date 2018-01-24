Центр медицини катастроф Львівщини отримав чотири нові «швидкі»

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупив чотири сучасні автомобілі. Вартість кожного з них – 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ці автомобілі оснащені необхідним обладнанням для надання екстреної медичної допомоги та транспортування пацієнта, що потребує медичного супроводу.

Два автомобілі ввели в експлуатацію з 2 січня 2018 року. Один з них передали в пункт «Львів» відділу медицини катастроф Центру для надання екстреної медичної допомоги дітям. Іншу машину отримала підстанція №2 станція екстреної медичної допомоги Львів (вул. П.Орлика,6).

Ще два автомобілі екстреної медичної допомоги перебувають на стадії реєстрації і оформлення документації.