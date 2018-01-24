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Суд обрав запобіжний захід колишньому сільському голові, який вимагав хабар в учасника АТО

Юлія Шпак

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Сьогодні, 24 січня, відбулось судове засідання у справі щодо колишнього сільського голови села Наконечне Гули Мирона Ярославовича. Йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Про це пише «Яворів-інфо».

 

«Львівський Апеляційний Адміністративний Суд обрав для посадовця міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 140 тис. 960 грн.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього сільського голову звинувачують у вимаганні хабара в учасника АТО за виділення земельної ділянки.

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