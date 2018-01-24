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Поліцейські затримали зловмисника, який вночі обстріляв два автомобілі

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, причетного до обстрілу автомобілів. Особу затриманого встановлено – це львів’янин, раніше неодноразово судимий, зокрема, за грабежі та розбої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

 

У Пустомитівське відділення поліції 23 січня близько 23.55 надійшло повідомлення про те, що мешканці однієї з вулиць у селі Мурованому чули звуки пострілів. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що близько 23.15 невідомий чоловік пострілами з вогнепальної зброї пошкодив автомобіль ВАЗ-2110, запаркований на подвір’ї одного з домогосподарств, що належить 38-річній місцевій мешканці.

Також у ніч на 24 січня у Личаківський відділ поліції надійшла інформація про те, що близько опівночі по вулиці Сковороди у Львові невідомий зловмисник пострілами з вогнепальної зброї пошкодив автомобіль «Лендровер», запаркований біля одного з будинків. На місці події також працювала слідчо-оперативна група.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

«У Львові та в області було введено оперативний план «Сирена», до забезпечення якого були задіяні працівники різних підрозділів поліції і, протягом кількох годин, правоохоронці затримали зловмисника, причетного до обстрілу автомобілів з вогнепальної зброї, а також вилучили у нього речові докази та автомобіль, яким він користувався», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 40-річний львів’янин, раніше неодноразово судимий, зокрема, за грабежі та розбої. Проводиться досудове розслідування, призначено експертиз.

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