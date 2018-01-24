Мешканцям Львівщини нагадують, як вберегти себе від ботулізму

У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини. Тому, чим чистіше відмито городину перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище.

Важливо добре стерилізувати банки й кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. Найменше здуття кришки — причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки. Також необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос тощо) не можна займатись самолікуванням, а терміново звернутися до найближчої лікувальної установи за допомогою медпрацівників.

Згідно з інформацією Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, з початку 2018 р. у Львівській області зареєстровано 3 випадки ботулізму, тоді як за весь 2017 р. зареєстровано 6 випадків. Захворіли мешканці Стрийського, Жидачівського та Самбірського районів. Всі постраждалі вживали м’ясні консерви домашнього виготовлення. Поступили в інфекційний стаціонар зі скаргами на сухість в роті, виражену загальну слабість, порушення ковтання, порушення зору.

Пам’ятайте: хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будь-яке отруєння не проходить безслідно.

Бережіть своє здоров’я і здоров’я близьких, а особливо дітей.