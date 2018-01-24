Львів’янам нагадують про небезпеку падіння снігу і бурульок з дахів будинків

Через перебої температури, з дахів будівель падає сніг та бурульки. Працівники ЛКП знімають цей сніг, проте якщо його неможливо зняти, то обгороджують небезпечні, щоб унеможливити падіння снігу на людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Кожен день проводиться обхід будинків, майстри по експлуатації стежать за тим, щоб не було нависань снігу на дахах. Якщо можна зняти цей сніг, працівники ЛКП його знімають, якщо неможливо – тоді працівники ЛКП огороджують небезпечні ділянки дороги для того, щоб унеможливити падіння снігу на людей. Прохання до мешканців міста Львова – якщо бачать такі огородження, то не заходити за межі цього огородження, тому що це є небезпечна ділянка і треба її обходити.

Якщо говорити про звернення на «гарячу лінію міста», то ситуацію моніторимо, і за останніх три дні звернень щодо нависань снігу на дахах в міську раду не надходило», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Зазначимо, завтра, 25 січня, синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 2 – 4° тепла.