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За кошти ДФРР на Львівщині реалізують 74 проекти на суму понад 286 мільйонів

Дарина Смеречанська

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На засіданні регіональної комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку затвердили перелік із 74 проектів-переможців конкурсу на суму 286,3 млн. грн, що передбачені Львівській області у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Так, 19 січня 2018 року відбулось засідання регіональної комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у Львівській області.

На засіданні було затверджено перелік із 74 проектів-переможців конкурсу на суму 286,3 млн. гривень, що передбачені Львівській області у 2018 році, зокрема:

-за основним конкурсом – 49 проектів на суму 191,4 млн. гривень;
-за напрямом «Енергозбереження в закладах охорони здоров’я» 7 проектів на суму 30,2 млн. гривень;
-за напрямом «Енергозбереження в закладах освіти» – 13 проектів на суму 33,8 млн. гривень;
-за напрямом «Розвиток спортивної інфраструктури» – 5 проектів на суму 30,8 млн. гривень.

Рейтингові списки проектів можна переглянути на онлайн платформі ДФРР за посиланням.

 

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