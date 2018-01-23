«Укрзалізниця» дала фірмам-«прокладкам» більше мільярда за метал Ахметова

ПАТ «Укрзалізниця» та її підприємства в 2017 році замовили чотирьом фірма постачання металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Фірми не мають офісів та персоналу, вони постачали продукції метзаводів Рінта Аметова з завищенням цін на 5-12%. Про це йдеться в розслідуванні Іллі Лукаша для програми «ЦРУ», інформують «Наші гроші».

Створена наприкінці травня 2017 року компанія «Сота Україна» вже через два тижні після появи виграла на тендерах залізниці одразу 90 млн грн., а за підсумками року вона отримала замовлень на понад 500 млн грн. За даними «Прозорро», економія на тендерах за участі «Сота Україна» склала 1,16%, хоча в середньому цей показник по системі в залежності від групи товарів складає 8-15%, що свідчить про відсутність на цих тендерах реальної конкуренції.

«Сота Україна» є лише посередником в постачанні металу метзаводів Маріуполя, що підконтрольні холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Фірма вказала своєю адресою реєстрації офісну будівлю на околиці Києва. Але фірми там не виявилося, і власник нерухомості запевнив, що не підписував договір оренди з «Сота Україна» .

В реєстрі також вказано, що ця фірма належить латвійській компанії зі схожою назвою – «Sota-Online Holding». Але її власниця Тетяна Росаніна заявила, що в Україні не має дочірніх підприємств, а також не займається бізнесом з торгівлі металом.

Навесні 2017 року також стало відомо, що на тендерах «Укрзалізниці» з постачання металу для потреб вагоноремонтних заводів почали стабільно вигравати невідомі до того компанії: ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», ТОВ «Технорейлгруп» п та ТОВ «Українська великовантажна техніка». За неповний рік ці фірми отримали замовлень залізниці на понад 530 млн грн.

Хоча їх юрдреси вказані в різних містах, але всі їх власники з Кам’янського Дніпропетровської області. Четверо з п’яти цих бізнесменів проживають на околицях міста у звичайних «хрущовках».

Поліція не знайшла за місцем реєстрації в Сумах «Українська машинобудівна техніка», також не працює офіс «Технорейлгруп» в Полтаві.

В Кам’янському розташований «Дніпровський металургійний комбінат», який формально входить до корпорації «ІСД» Сергія Тарути, але керує комбінатом менеджмент холдингу «Метінвест» Ахметова. І саме коли цей менеджмент почав заходити на метзавод в Кам’нському, були створені фірми з засновниками з цього міста і вони почали вигравати тендери «Укрзалізниці».

За даними руху «Залізниця без корупції», завищення цін на тендерах з торгівлі металом заводів «Метінвесту» склало 5-12%.