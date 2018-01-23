У мерії пояснили, чому екоінспекторам не дозволили перевіряти Грибовицьке сміттєзвалище

У Львівській міській раді пояснили, чому працівникам Держекоінспекції Львівщини не дозволили прийти з перевіркою на Грибовицьке сміттєзвалище.

Як інформує прес-служба ЛМР, у грудні 2017 року на ЛКП «Збиранка» приїжджали працівники Держекоінспекції з метою перевірки Грибовицького сміттєзвалища. Однак, як повідомив в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало, на прохання працівників ЛКП «Збиранка» пред’явити документи, на підставі яких інспектори Державної екологічної інспекції у Львівській області хочуть провести перевірку Грибовицького сміттєзвалища, таких документів надано не було.

«Останнім часом працівників Держекоінспекції на ЛКП «Збиранка» не було. Ще 7 грудня 2017 року працівники Держекоінспекції приїжджали на вул. Жовківську, 18 на ЛКП «Збиранка» для проведення перевірки. Однак, хочу зазначити, що перевірка господарської діяльності повинна здійснюватися відповідно до закону «Про основні засади здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності». Цим законом передбачено детальний перелік документів, які повинні представити органи, що здійснюють перевірку, суб’єкту, щодо якого здійснюється перевірка. Згідно з інформацією ЛКП «Збиранка», таких документів представлено не було. Також, хочу сказати, що юридична адреса ЛКП «Збиранка» – с. Великі Грибовичі Жовківського району, де розміщений полігон твердих побутових відходів. За вказаною адресою працівників Держекоінспекції не було, про цей факт ЛКП «Збиранка» повідомило листом від 27 грудня Держекоінспекцію у Львівській області.

На прохання працівників ЛКП «Збиранка» Держекоінспекцією не було надано документів, які б слугували підставою для проведення перевірки на Грибовицькому сміттєзвалищі. Також, окрім цього, працівники Держекоінспекції прибули не за юридичною адресою ЛКП «Збиранка», про що Держекоінспекцію було повідомлено ще в грудні минулого року.

Хотілося б зазначити, що раніше – у листопаді 2015 року, Держекоінспекція зверталася до суду, що ЛКП «Збиранка» не допустило працівників до перевірки. І судом було відмовлено у задоволенні позову, у зв’язку з відсутністю правових підстав для здійснення перевірки Держекоінспекцією. ЛКП «Збиранка» готове показати все у випадку наявності правових підстав для здійснення перевірки», – зазначив в.о.директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.