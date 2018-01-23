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У горах Львівщини торік збудували 25 км лісових доріг

Дарина Смеречанська

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Торік у Львівській області збудували 27,4 км лісових доріг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

 

У 2017 році державні лісогосподарські підприємства області продовжили роботи з будівництва та відновлення лісових доріг за власні кошти.

Загалом минулоріч збудували 27,4 км нових доріг, з них – 25,1 км у гірській частині Карпат. Відновлення та ремонт лісових автомобільних доріг проведено протяжністю – 51,3 км.

Загальний кілометраж будівництва земляного полотна, будівництва доріг з твердим покриттям, відновлення та ремонту доріг становить 78,7 км.

Зауважимо, що за 11 років збудовано і відновлено ремонтом 688,1 км доріг на суму 89 млн грн, в тому числі:104,4 км на суму 35,1 млн грн за кошти держбюджету; 583,7 км на суму 53,9 млн грн за власні кошти підприємств.

Додамо, що лідерами будівництва доріг є Сколівський, Славський та Турківський лісгоспи.

Відтак для продовження розвитку лісотранспортної мережі підприємств області в 2018 році планується будівництво та ремонт лісових автомобільних доріг протяжністю 62 км.

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