Торік на Львівщині через отруєння чадним газом постраждало 169 людей

Мешканців Львівщини вкотре закликають суворо дотримуватись правил користування газом у побуті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Природний та чадний газ є небезпечні тим, що вони не мають кольору та запаху. Відтак, його наявність у приміщенні людина не відчуває. Чадний газ є не безпечнішим, аніж природний, оскільки при низькій його концентрації може спричинити смерть людини.

«Отруєння чадним газом стаються унаслідок неправильної експлуатації газових приладів, приладів для обігріву, самовільного їх облаштування. Кожен з нас повинен знати, що перед тим як користуватися опалювальними та газовими приладами, першочергово необхідно пам’ятати про те, що необхідно перевірити тягу та відчинити двері для доступу повітря. Це прості правила, які можуть зберегти Вам життя», – зазначив Олександр Харчук.

Основною причиною утворення чадного газу є неповне згоряння природного газу, яке відбувається за відсутності кисню. У приміщенні, де встановлені газові прилади, притік свіжого повітря чи кисень можемо отримати через вікна, вентиляційні канали або двері.

«У боротьбі за енергозбереження ми часто про це забуваємо та встановлюємо герметичні пластикові вікна та двері, що теж герметично зачиняються. Що стосується кухонних приміщень, то там встановлюються витяжки, які ще більше знижують потік повітря. Унаслідок чого відбувається повне згоряння природного газу та утворюється чадний газ», – наголосив головний інженер ПАТ “Львівгаз” Богдан Гук.

Також він додав, що однією із вагомих причин отруєння чадним газом є втручання людей у роботу як димових та вентиляційних каналів, так і втручання у конструкцію самих газових приладів.

Що необхідно робити для того, аби запобігти отруєнню чадним газом?

За словами Богдана Гука, слід регулярно прочищати димові та вентиляційні канали. Це необхідно робити двічі на рік – перед початком опалювального сезону та після закінчення опалювального періоду.

«Відповідальність за технічний стан димових та вентиляційних шахт несе балансоутримувач, власник чи орендар будинку», – додав Богдан Гук.

Є ще один спосіб аби вберегтися від дії чадного газу – встановлення сигналізаторів загазованості – датчика довибухової концентрації, який зафіксовує високу концентрацію чадного та природного газу.

У 2017 році на території Львівської області зафіксували 87 випадків отруєння чадним газом на території трьох міст обласного значення та у 15 районах області. В наслідок чого постраждали 169 осіб, яких 50 – діти.