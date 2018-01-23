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На Львівщині цьогоріч з'явиться 18 нових футбольних полів із штучним покриттям

Дарина Смеречанська

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Цьогоріч на території Львівської області планують збудувати 18 нових футбольних полів із штучним покриттям. На реалізацію будівництва з державного бюджету вже виділили 13,4 млн гривень.  Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

Нові футбольні поля з’являться в Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Камянка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.

Нагадаємо, що бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» Уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

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