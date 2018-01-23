Львівських водіїв попереджають: завтра вранці місто накриє туман

Завтра, 24 січня, вночі та вранці у Львові очікується місцями туман із видимістю 200 – 500 м, на дорогах збережеться ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 24 січня у Львові очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 11 – 13° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними!

Так, мерія просить водіїв транспортних засобів при можливості утримуватися від поїздок, обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари під час руху. Водночас усіх водіїв просять не залишати автомобілів на проїзній частині та недозволених місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки очищувати дороги.

Максимально обережними просять бути і пішоходів – не вибігати на дорогу і переходити лише у спеціально відведених для цього місцях.