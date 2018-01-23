Львівщина збільшила експорт товарів на понад 26 %

За 11 місяців 2017 року приріст експорту товарів із Львівщини становив 26,1 %. Про це сьогодні під час звіту розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів, передає прес-служба Львівської ОДА.

«На Львівщині зросла частка експорту товарів у загальній структурі експорту по Україні. Зростає і підвищується додана вартість по продуктах і товарах, які експортуються. Якщо раніше на передових позиціях були продукти рослинного походження, то зараз це в основному машинне обладнання та механізми, а також харчові продукти», – зазначив Роман Филипів.

Найбільшими партнерами Львівщини у експорті залишаються країни Європейського Союзу, зокрема Польща, Німеччина, Чехія.

Для популяризації експортного потенціалу Львівщини у 2017 році департамент економічної політики розробив каталог в межах якого понад 100 суб’єктів господарювання презентували інформацію про свою діяльність, продукцію та товари, які вони виготовляють.

«Зараз ця інформація розповсюджується серед іноземних торгово-промислових палат, бізнес асоціацій, представників іноземного бізнесу», – додав Роман Филипів.

Вагомою цьгоріч була і підтримка внутрішнього ринку. Зокрема завдяки акції «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині» вдалось досягти приросту реалізації товарів виробників Львівщини від 34% до 45%.

Нагадаємо, акція «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині!» стартувала у квітні 2017 року та має на меті популяризувати місцевих виробників. Продукція виробників Львівщини – учасників акції, промаркована спеціальним брендовим логотипом.