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Львів'ян кличуть до філармонії на «Розколяду»

Дарина Смеречанська

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У середу, 31 січня, о 19.00 год. у Львівській філармонії відбудеться музично-мультимедійне дійство «Розколяда «Дай Боже». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Ми створили програму, що об’єднає колядки і щедрівки цілої України. Кожна композиція — маленьке театральне дійство, маленьке життя з його радостями і печалями. І все це доповнено особливою мультимедією художника Володимира Стецьковича»,- зазначають організатори дійства.

Нагадаємо, у період з 1 по 6 січня до трьох центрів туристичної інформації звернулося 1830 осіб. Якщо говорити про географію, то 1280 звернень (майже 70%) були від наших співвітчизників: найбільше з Києва (15,8%), Одеси (15%) та Дніпра (11,2%). 174 звернення було від гостей з Білорусі, 125 від поляків і 67 від туристів з Туреччини. Також зверталися подорожуючі з Німеччини, Росії, Франції, США, Литви, було 12 гостей з Індії.

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