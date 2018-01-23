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Із Польщі видворять 62 українських заробітчан, які працювали нелегально

Дарина Смеречанська

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Прикордонна служба Польщі виявила, що одно з агентств тимчасової зайнятості у Любліні нелегально працевлаштувало 63 іноземців, зокрема 62 громадян України. Про це повідомляє «Польське радіо».

 

Усі вони повинні покинути територію Польщі, а проти власника фірми до суду направлена відповідна позовна заява. Йому загрожує штраф до 30 тис. злотих.

«В результаті перевірки затримано в цілому 63 іноземців, зокрема 62 громадян України та одного громадянина Молдови, котрі були працевлаштовані без необхідних дозволів та договорів одним з люблінських агентств тимчасової зайнятості», – повідомив у понеділок, 22 січня, речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

Працівники з України та Молдови, яких працевлаштувало агентство, займалися фізичною працею в одній з фірм на терені Любліна. Прикордонна служба не розкрила інших подробиць щодо незаконно працевлаштованих іноземців.

У зв’язку з незаконним виконанням праці, Прикордонна служба видала адміністративні рішення щодо іноземців, що наказують їм покинути територію Польщі. «Щодо працедавця та найнятих ним іноземців до суду будуть скеровані позовні заяви. Власнику агентства праці за незаконне доручення виконання роботи іноземцям загрожує штраф у розмірі до 30 тис. злотих», – додав Сєніцький.

За інформацією Міністерства родини, праці та соціальної політики, в останні роки працевлаштування іноземців у Польщі постійно збільшується. За статистикою, на кінець 2017 року воєводи у Польщі видали приблизно 250 тисяч дозволів на роботу для іноземців з так званих третіх держав (з-поза меж ЄС, тобто України, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії).

Крім того, у 2017 році повітові управління праці зареєстрували приблизно 1,8 млн заяв про намір доручити виконання роботи іноземцям, що дозволяє їм працювати впродовж 6 місяців протягом одного року. З них приблизно 1,1 млн заяв видано іноземцям з шести так званих третіх держав.

85% дозволів на роботу та 95% зареєстрованих заяв видали громадянам України.

 

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