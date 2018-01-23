Димінський просив Інтерпол не оголошувати його у розшук

Президента ФК “Карпати”, бізнесмен Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, поскаржився у комісію Інтерполу, щоб його не оголошували у розшук в інформаційній системі організації. Відповідні документи від Інтерполу надійшли начальнику департаменту Василю Неволі, повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає УП.

“Начальник департаменту Василь Неволя повідомив, що на адресу його підрозділу надійшли документи від комісії контролю за файлами центрального бюро Інтерполу про надання додаткової інформації у справі Димінського. Він поскаржився у комісію за прикладом всіх наших втікачів, щоб його не оголошували у розшук з виставленням червоної картки в інформаційній системі організації”, – розповів Шевченко.

За його інформацією, Генеральна прокуратура надала весь пакет документів для оголошення підозрюваного Димінського у міжнародних розшук. Після цього він і поскаржився.

“Ми будемо надавати інформацію, що його підозра у здійсненні кримінального діяння не пов’язана з жодними політичними мотивами”, – зазначив речник.

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

У грудні 2017 року поліція повідомила про підозру Петру Димінському у скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Раніше слідство встановило безпосередню участь Петра Димінського у смертельній ДТП на Львівщині.

Також додамо, що днями матір загиблої у ДТП Наталії Тріли відмовилась від претензій до бізнесмена Петра Димінського.