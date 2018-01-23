Біля Новояворівська сталась ДТП: одна з автівок злетіла в кювет

Поблизу Новояворівська зіткнулись два автомобілі. Внаслідок автопригоди двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 січня о 13.50 на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Новояворівськ.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2103», 60-річний львів’янин, зіткнувся з автомобілем «Мерседес 123» під керуванням 68-річного мешканця Новояворівська.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «ВАЗУ», а також пасажирка «Мерседесу», 67-річна жителька Новояворівська.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України, яка карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Фото: Нацполіція