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У Львові суд взяв під варту квартирного злодія

Олександр Косик

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У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Шевченківський відділ поліції надійшла заява від 26-річної львів’янки, приватного підприємця. Жінка повідомила, що невідома особа, зрізавши захисну металеву решітку та пошкодивши вікно, проникла у її квартиру і викрала звідти грошові кошти в сумі близько 13 000 доларів США.

Як встановили працівники поліції, до крадіжки причетний 32-річний місцевий мешканець. Суд обрав зловмисникові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.

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