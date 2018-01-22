Прикордонники затримали мешканця Львівщини, який намагався нелегально потрапити до Польщі

На українсько-польському кордоні правоохоронці затримали мешканця Львівщини, який намагався нелегально потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Напередодні ввечері, прикордонники відділу «Краковець», за кількасот метрів від кордону з Польщею, затримали чоловіка який в обхід пункту пропуску намагався потрапити до сусідньої Польщі. Інформацію про невідомого надали мешканці села у прикордонні, розшукуваним виявився 30-річний житель Львівщини.

При собі чоловік мав посвідчення водія та речі необхідні для мандрівки. Як завжди, громадянин пояснював що прямував за кордон у пошуках кращого життя.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.