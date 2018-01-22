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На Львівщині 15-річний юнак зі спільником поцупив сейф із дитячого садочку

Олександр Косик

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На Стрийщині зловмисники викрали сейф з дитячого садочку. До вчинення правопорушення причетні двоє юнаків, один із них – неповнолітній. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Стрийський відділ поліції 18 січня надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району невідомі проникли у дошкільний навчальний заклад, звідки викрали гроші та інше майно.

«Як з’ясували працівники кримінальної поліції, до крадіжки причетні 15-річний мешканець цього ж села та 20-річний стриянин. До приміщення садочку молодший із спільників проник через вікно, яке відчинив напередодні, коли відводив сюди свою сестричку. Знайшовши там ключ від вхідних дверей, він впустив приятеля і удвох вони винесли із закладу металевий сейф, в якому знаходилися гроші, документи та інші речі», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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