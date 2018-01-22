Керівника «Правого сектору» Львівщини підозрюють у причетності до вбивства водія BlaBlaCar?

Керівнику Львівського «Правого сектору» Тарасу Бобаничу була вручена повістка до Генеральної прокуратури України через смертельну справу зі зникнення водія BlaBlaCar. Про це повідомляє прес-служба «Правого сектору» Львівщини на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Нагадаємо, що 4 квітня 2016 року по дорозі зі Львова до Києва зник помічник судді Тарас Позняков. Як стало відомо, молодий юрист їхав з попутниками, знайденими на інтернет-сервісі BlaBlaCar. Слідством було встановлено двоє із трьох осіб, що їхали з Тарасом в машині.

«17 січня 2018 року, до керівника НВР «Правий сектор» Львівщини Тараса Бобанича (друга «Хаммера») з’явилися слідчі з Генпрокуратури України. Спочатку вони прийшли у помешкання, де Тарас проживав раніше та сказали, що мають ордер на обшук власниці квартири. Власниця одразу ж зв’язалась з Тарасом та повідомила йому про це. Друг «Хаммер» відразу ж зв’язався особисто зі слідчими аби дізнатися у чому справа. На що йому повідомили, що він буде опитаний як свідок по сумнозвісній справі BlaBlaCar», – йдеться у повідомленні.

Слідчий ставив питання з приводу того, чи Тарас Бобанич був знайомий з потерпілим Тарасом Позняковим та ще з рядом невідомих осіб. Почувши заперечну відповідь, слідчий заявив що: «за відомостями слідства саме ви зустрічалися з Тарасом Позняковим і вимагали в нього 10 000 доларів».

Тарас Бобанич стверджує, що не був знайомим із Тарасом Позняковим, відтак не вимагав у нього жодних грошей. Слідчі також запитували чи був Тарас Бобанич знайомий з одним із підозрюваних у вбивстві Познякова (Луаном Кінгісеппом, позивний «Лука»).

Також відомо, що йому була вручена повістка до ГПУ на 6 лютого, 9:00.