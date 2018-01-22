Інститут Нацпам'яті презентував сайт про Українську революцію 1917-1921 років

Cьогодні, 22 січня, до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки Український інститут національної пам’яті презентує веб-сторінку з матеріалами подій Української революції 1917-1921 років. Про це повідомляє прес-служба Інституту.

На веб-сторінці зібрані основні відомості про етапи Революції, видатних діячів, тогочасні фото, документи. А також проекти Українського інституту національної пам’яті (соціальна реклама, виставки, поштівки, інфографіка, настільна гра, інформаційні матеріали, брошура) та спецпроекти медійних партнерів інституту.

«Один із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття – це доба Української революції 1917–1921 років. Український інститут національної пам’яті розпочав інформаційну кампанію присвячену 100-річчю Української революції. В рамках кампанії вже відбулися низка заходів (зокрема урочисті засідання парламенту та уряду України), розроблено соціальну рекламу, набір поштівок, інфографіку, настільну гру, фотодокументальні виставки, інформаційні матеріали, брошуру, календар. Сьогодні ми презентуємо веб-сторінку, яка акумулює наші напрацювання в цій темі і буде зручним джерелом інформації для всіх, хто цікавиться цією темою», – пояснив Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Адреса сайту «Українська революція: 100 років боротьби»: unr.memory.gov.ua