Спалах кору в Україні: МОЗ назвало протипоказання до вакцинації

У Міністерстві охорни здоров’я назвали протипоказання до вакцинації від кору. Відповідну інформацію МОЗ оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

«За світовими стандартами, легкі застуди з температурою до 38°С не є такими протипоказаннями.Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до протипоказань у відомстві віднесли:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Також у МОЗ додають, що у разі виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипоказання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській /обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

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