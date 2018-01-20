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З Львівської психіатричної лікарні втік пацієнт

Юлія Шпак

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Сьогодні, 20 січня, з Львівської психіатричної лікарні втік 34-річний пацієнт.

 

« З Львівської психіатричної лікарні у місті Львів по вул Кульпарківська, 95 втік пацієнт – Стрюков Сергій Олександрович 1984 року народження. Чоловік був на примусовому лікуванні, загрози людям не несе», – повідомляє Варта-1.

Прикмети:  волосся чорне, середньої тілобудови.

Був одягнений: в спортивний костюм темно синього кольору, чорну шапку, кросівки без шнурівок

Якщо комусь відоме місце перебування пацієнта просимо сповістити в 102. Анонімність гарантується.

Фото: Варта-1

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