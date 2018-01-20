У Львові відомий польський травматолог проконсультував 50 пацієнтів

Впродовж 17-18 січня на базі комунальної 8-ї міської клінічної лікарні у Львові тривав щорічний семінар для лікарів ортопедів-травматологів за участю провідного фахівця, головного ортопеда-травматолога Малопольського воєводства професора Юліана Дутки. Польський фахівець навчав українських ортопедів сучасних принципів лікування важкої ортопедо-травматологічної патології, а також проконсультував близько 50 пацієнтів зі Львова і Львівської області, та провів дві складні операції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповіли у 8-мій міській клінічній лікарні, візит фахівця в галузі ортопедії і травматології професора Юліана Дутки мав дві основні цілі – консультування й оперування пацієнтів зі складною ортопедичною патологією та навчання львівських колег сучасних принципів у лікуванні важких патологій.

За час візиту було проконсультовано близько 50-ти пацієнтів зі Львова та Львівської області з різними вадами опорно-рухового апарату. Також двом пацієнтам з деформуючим артрозом колінного суглобу, обумовленого ревматоїдним артритом, проведено оперативні втручання.

Також професор навчав наших ортопедів-травматологів сучасних принципів лікування важкої ортопедо-травматологічної патології. Відбувся науково-практичний семінар за участю професора на тему: «Актуальні проблеми лікування патології кульшового та колінного суглобів. Tipps and tricks», під час якого лікарі запитували та отримували фахові відповіді щодо особливостей лікування хворих з важкою ортопедичною патологією. Наприкінці засідання відбулася дискусія, у якій змогли взяти участь всі охочі.

Новітній досвід, який львівські лікарі перейняли від польського фахівця, буде надалі успішно впроваджений і допоможе багатьом пацієнтам, які цього потребують.