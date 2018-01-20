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У Львові СБУ затримала групу рейдерів, які займались «віджимом» земельних ділянок та комунальних приміщень

Юлія Шпак

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Співробітники Служби безпеки України затримали у Львові групу рейдерів, які незаконно відчужували земельні ділянки та приміщення комунальної власності. Про це повідомляє СБУ на свій сторінці у Facebook.

Як зазначають у відомстві, оперативники спецслужби встановили, що злочинне угруповання, до складу якого входило четверо місцевих жителів, підробляло документи та вносило недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Співробітники СБ України задокументували факт «віджиму» окремих земельних ділянок та приміщень.

«Правоохоронці затримали рейдерів під час спроби незаконного відчуження комунального приміщення в одному із спальних районів Львова площею п’ятсот квадратних метрів та вартістю сто двадцять тисяч доларів США», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

 

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