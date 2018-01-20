У Львові чоловік заявив про викрадення автомобіля, бо забув, де припаркував його

У Львові чоловік повідомив правоохоронцям про викрадення автомобіля, бо забув, де його припаркував. Про це Львівському порталу пвідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Заявник повідомив, що його автомобіль марки Lexus викрали з вулиці Підвальної. Виявилося, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння і просто забув, що лишив свій транспортний засіб на вулиці Лазневій», – йдеться у повідомленні.

Додому чоловік поїхав на таксі, але вже після того як патрульні винесли на нього постанову за ст.183 КУпАП «За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».