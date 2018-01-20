ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чоловік заявив про викрадення автомобіля, бо забув, де припаркував його

Юлія Шпак

|

У Львові чоловік повідомив правоохоронцям про викрадення автомобіля, бо забув, де його припаркував. Про це Львівському порталу пвідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

«Заявник повідомив, що його автомобіль марки Lexus викрали з вулиці Підвальної. Виявилося, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння і просто забув, що лишив свій транспортний засіб на вулиці Лазневій», – йдеться у повідомленні.

Додому чоловік поїхав на таксі, але вже після того як патрульні винесли на нього постанову за ст.183 КУпАП «За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...