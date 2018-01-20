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У лікарні помер поліцейський, який потрапив у перестрілку в Одесі

Омелян Шевчук

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У лікарні помер поліцейський, якого поранили під час перестрілки в Одесі. Про це насвоїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

 

«Життя 27-річного дільничного офіцера поліції Сергія Пригаріна обірвалося…

Від отриманих поранень одеський поліцейський помер у лікарні. У Сергія залишилась дружина та дворічна донька. Сумуємо разом з родиною Сергія…», – повідомив він.

Як відомо, сьогодні вдень одеські правоохоронці дізналися, що за адресою вул. Новосельського перебуває особа, яку розшукували за застосування вогнепальної зброї.

Прибувши на місце поліцейські потрапили у перестрілку. Зловмисник поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.

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